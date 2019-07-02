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"Права хотите качнуть?" Губернатор по-хамски обошелся с подтопленцами

10:46
  • вторник
  • 02 июля 2019

Общение с народом не задалось

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с жителями Канска, где из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. 
Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Во время встречи одна из жительниц спросила губернатора, видел ли он дорогу, которая соединяет Канск с другими населенными пунктами. Женщина выразила опасения, что дорогу размоет и горожане окажутся отрезанными от внешнего мира. "Что вы хотите мне сказать - права качнуть? Я тоже могу качнуть", - ответил ей Усс. Он заверил людей, что если дорогу размоет, то ее восстановят. 

Как пишет URA.RU, когда другой участник встречи попытался задать чиновнику вопрос, Александр Усс призвал его к спокойствию и поправил ему воротник футболки со словами: "Я вам поправлю воротничок". После этого губернатор широко улыбнулся кому-то из присутствующих. 

"Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел", - с такими словами красноярский губернатор обратился к сотрудникам МЧС. 

По данным красноярских властей, в зоне паводка в Канске оказались более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий. Материальный ущерб понесли около 300 человек. Никто из жителей города не пострадал. 

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