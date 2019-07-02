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Действительно ли полезен мультизерновой хлеб?

11:07
  • вторник
  • 02 июля 2019

Худеющим на заметку

Специалисты "Роскачества" проверили мультизерновой хлеб, который лежит на прилавках российских магазинов.

Для исследования взяли 11 образцов хлеба: "Хлебный дом", "Черемушки", "Ржаной край", "Хлебозавод 28", "ВкусВилл", "Доволя Вкусное счастье", Granum, Inter Europol, Fazer, "Бутерхлеб" и Ваш хлеб". Эксперты проверили мучное изделие по 211 параметрам.

В целом, мультизерновой хлеб оказался полезнее простого, однако специалисты обнаружили в нем повышенное содержание соли, сообщили в "Роскачестве". Кроме того, заявленная калорийность хлеба не всегда соответствует написанной. Это стоит учитывать тем людям, которые соблюдают диету.

"Калорийность, заявленная на этикетке, варьируется от 230 до 385 ккал. Это в среднем выше, чем у традиционного хлеба, и даже больше, чем у батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта (260 ккал), который относится к булочным изделиям", - рассказали эксперты, добавив, что высокую калорийность дают входящие в состав семечки, орехи и другие добавки.

Ни в одном из образцов хлеба не были обнаружены пестициды, ГМО, плесень, патогенные микроорганизмы, а также улучшители вкуса – броматы и семикарбазида. Кроме того, эксперты опровергли распространенное мнение о том, что хлеб напичкан химикатами, если он не черствеет. Это зависит от пропорции ингредиентов и технологии приготовления, передает агентство URA.RU.

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