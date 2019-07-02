Мясо в России ощутимо подорожает

Виной тому - кормовые добавки

Цены на мясо птицы, говядину и свинину могут вырасти минимум на 10%. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания скота.

Эта ситуация возникла из-за разночтения постановления правительства о льготной ставке НДС. Теперь Минфин намерен доначислить импортерам порядка 4-7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года, пишет газета "Известия".

По словам специалистов, Россия импортирует до 90% добавок, используемых для изготовления кормов. Из-за доначисления НДС некоторые производители уйду с рыка, а другие повысят цены на 5-7%, что повлияет на стоимость конечного продукта.