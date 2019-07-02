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"Даже закусываю им водку": Панкратов-Черный откровенно о пристрастиях

12:20
  • вторник
  • 02 июля 2019

У некоторых вкусовые предпочтения с возрастом не меняются

Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал о главной радости детства и почему очень любит сладкое.
Александру Панкратову-Черному – 70 лет

В интервью газете "Известия" народный артист, который родом из холодной Сибири, рассказал, что впервые попробовал мороженое, когда они с мамой продали корову. До этого ел только морозиво – это перемешанный творог со сметаной и с сахаром, оставленный на морозе,  а также "карамельки-подушечки по рубль десять за килограмм".

"Настоящее мороженое за 9 копеек в бумажном стаканчике я попробовал впервые, когда мы с мамой продали корову. С тех пор люблю мороженое. Ем его с чаем, даже закусываю им водку. На прошлый юбилей, зная мое пристрастие, друзья из Пятигорска прислали огромный торт из мороженого", - вспоминает актер.

У Панкратова-Черного было непростое деревенское детство. Да и сейчас в его родной деревне Конево на Алтае нет ни магазина, ни аптеки. Молодежь бежит в большие города, а в деревнях остались одни старики.

Видео: потребовавшего водку Панкратова-Черного сняли с рейса

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