Меган Маркл получила обидное прозвище за расточительность

Народ против герцогини

Журналист и телеведущий Пирс Морган сравнил герцогиню Сассекскую Меган Маркл с Марией-Антуанеттой - женой французского короля Людовика XVI, казненной во время революции 1789 года. Королеве приписывается фраза о голодающих бедняках: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"

Как пишут СМИ, Пирс Морган назвал Меган Маркл "современной Марией-Антуанеттой", намекнув на ее расточительность и тягу к шикарной жизни. Он поддержал британцев, которые критикуют жену принца Гарри за дорогие наряды, украшения и предметы домашнего интерьера.

По мнению Моргана, герцогиня Сассекская страдает "синдромом американской жены": переехав из США в Великобританию, она пытается обустроить свою нынешнюю жизнь на манер прежней. Молодая мать хочет сделать свой новый дом максимально комфортным и стильным, считает журналист.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл, у которых в мае родился сын Арчи, продолжают тратить средства налогоплательщиков на обустройство Фрогмор-коттеджа, куда супруги переехали в апреле текущего года. Они уже вложили в дом около трех миллионов фунтов стерлингов.