Россиян лишили солнечного затмения

Космическая несправедливость

2 июля жители западного полушария Земли смогут понаблюдать за полным солнечным затмением. Лучше всего его будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Россияне не смогут увидеть это астрономическое явление. Затмение наступит примерно в 22:20 по московскому времени и продлится 4 минуты 33 секунды.

Как сообщается на сайте Московского планетария, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. "Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля - то лунное", - объяснили астрономы.

Россияне смогут насладиться солнечным затмением 26 декабря, а лунное затмение они увидят 17 июля.