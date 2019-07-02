Россиян лишили солнечного затмения

Космическая несправедливость
2 июля жители западного полушария Земли смогут понаблюдать за полным солнечным затмением. Лучше всего его будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Россияне не смогут увидеть это астрономическое явление. Затмение наступит примерно в 22:20 по московскому времени и продлится 4 минуты 33 секунды.
Как сообщается на сайте Московского планетария, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. "Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля - то лунное", - объяснили астрономы.
Россияне смогут насладиться солнечным затмением 26 декабря, а лунное затмение они увидят 17 июля.
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