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Россиян лишили солнечного затмения

11:40
  • вторник
  • 02 июля 2019

Космическая несправедливость

2 июля жители западного полушария Земли смогут понаблюдать за полным солнечным затмением. Лучше всего его будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. 
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Россияне не смогут увидеть это астрономическое явление. Затмение наступит примерно в 22:20 по московскому времени и продлится 4 минуты 33 секунды. 

Как сообщается на сайте Московского планетария, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. "Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля - то лунное", - объяснили астрономы.  

Россияне смогут насладиться солнечным затмением 26 декабря, а лунное затмение они увидят 17 июля. 

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