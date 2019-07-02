"Отдайте нам эти копейки": раздача матпомощи в Иркутской области привела к давке

В зоне затопления оказались более 10 тысяч домов

В Иркутской области в зоне подтопления оказались более 10 тысяч домов. Известно о 14 погибших и 13 пропавших без вести. Ещё 190 человек, в том числе почти 40 детей, госпитализированы. Жители подтопленных населённых пунктов получают гуманитарную помощь. В зону паводка доставлены автоцистерны с питьевой водой, начал работать второй механизированный хлебозавод.

Дом Дмитрия после паводка уцелел, но большая вода смыла и разрушила мебель. Грязевые потоки принесли много мусора, а ведь мужчина только закончил ремонт...

Когда вода пришла в их дом, всей семьей эвакуировались через окно. Некоторые жильцы и вовсе остались, и уходить не захотели. На балконах пятиэтажки сушатся вещи, люди оказались в ловушке. Первые этажи до сих пор в воде. Она начала приходить вечером в субботу. Затоплены больницы, детские сады и магазины.

До сих пор в некоторых районах сохраняется высокий уровень воды. Например, местная школа. Подойти к ней можно лишь в специальном костюме. Но несколько дней назад вода доходила до второго этажа. А в пунктах временного размещения — те, кто рискнул оставить жильё. Некоторые предпочитают жить у родственников.

Готовят на 600 человек, но, как правило, приходят больше. Сегодня надеются, что еды хватит на всех. Волонтеры доставляют гуманитарную помощь, ее собирают по всей России. Многие получили первые небольшие выплаты от местной администрации — 10 тысяч на руки на мелкие нужды. В очереди за ними началась давка.

— Отдайте нам эти копейки!

— Деньги выдают только по прописке. По 10 тысяч, сами как думаете — хватит или не хватит? Если вода под самый потолок!

В МЧС говорят, что точные списки количества пострадавших ещё не сформированы. Известно о 14 погибших и 13 без вести пропавших. С их родственниками работают психологи Росгвардии.

Для ликвидации последствий ЧС прибыли и военные. Они развернули штаб, скоро приступят к строительству понтонных переправ. До сих пор существуют проблемы и перебои с электричеством, вода отключена почти во всем Тулуне. Впрочем, ее подвоз обеспечен.

Елена Макарова, Алексей Овчинников и Максим Силаев, "ТВ Центр".