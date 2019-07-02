Задушенного в подмосковном магазине покупателя сгубила подозрительность

Убийце грозит 15 лет тюрьмы

В подмосковной Электростали арестовали 50-летнего охранника продуктового магазина, который задушил агрессивного покупателя, подозреваемого в краже еды.

Инцидент произошел 22 июня на улице Советская. Сотрудники магазина заподозрили 20-летнего покупателя в краже. Гражданина отвели в подсобное помещение для разъяснительной беседы с замдиректора магазина. Там хулиган начал материться и угрожать сотрудникам магазина, после чего устроил драку с охранником. Во время потасовки мужчины упали на пол. Охранник, видимо, применил удушающий прием.

По данным судебно-медицинской экспертизы, покупатель умер от сдавливания шеи. Как передает РИА Новости, сотрудника частного охранного предприятия обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мужчину поместили под стражу.