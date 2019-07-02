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Москвичи взяли золото и серебро Балтийской олимпиады по географии

12:34
  • вторник
  • 02 июля 2019

Впереди международные соревнования в Китае

Московские школьники завоевали две медали на VI Балтийской олимпиаде по географии.

Золотую медаль получила Катарина Мечникова из школы № 192 (ЮЗАО), а серебряную - Лада Антонова из школы № 1518 (СВАО), сообщили ТВЦ.Ru в мэрии Москвы. Всего в копилке россиян – четыре медали: золотая, серебряная и две бронзовые.

Олимпиада проходила с 24 по 28 июня в Калининграде среди учащихся из Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, России и Эстонии. Конкурсанты выполнили работы на английском языке. Следующий этап - Международная географическая олимпиада в Гонконге, которая пройдет с 30 июля по 5 августа.

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