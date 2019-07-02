Чехия передумала ссориться с Россией

Российским перевозчикам разрешили возобновить перелеты в Прагу и Карловы Вары

Авиационные власти Чехии разрешили российским перевозчикам летать в Прагу и Карловы Вары до 7 июля. Как пишет агентство РИА Новости, это произошло после того, как Москва разрешила Czech Airlines выполнять маршруты Прага — Сеул по транссибирским трассам.

В Праге рассчитывают на достижение скорейшей договоренности с российскими партнерами, говорится в сообщении чешского Минтранса. Поэтому разрешение на полеты российских авиакомпаний носит пока временный характер.

Ранее Чехия аннулировала разрешения на полеты, выданные "Аэрофлоту", "Победе" и "Уральским авиалиниям". Действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами, заявили тогда в Минтрансе России, пообещав решить вопрос "в самые сжатые сроки".

Посольство России в Чехии обязалось оказать необходимую консульскую поддержку россиянам, которых может затронуть ситуация с отменой ряда рейсов российских авиакомпаний из Чехии в Россию.

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