Все могут короли! Беспредел артистов предложили узаконить

Скандал с Пугачевой может изменить законодательство

Член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян не нашел ничего возмутительного в поведении Аллы Пугачевой, которую провезли на машине по перрону Рижского вокзала. В разговоре с ТВЦ.RU он предложил законодательно закрепить особый статус народных артистов СССР.

Скандал с поездкой Примадонны по вокзалу набирает обороты. Интернет-пользователи возмущены вседозволенностью певицы, а в РЖД уже начали проверку по факту нарушения. Ведь ездить по перрону разрешено только специальной технике.

Поклонники заступаются за Пугачеву, призывая хейтеров вспомнить о заслугах народной артистки СССР. Юморист Владимир Винокур и певица Любовь Успенская тоже поддержали звезду. "Все-таки должно быть какое-то уважение к таким великим людям", - заявила Успенская.

Вадим Манукян задался вопросом о том, должны ли народные артисты СССР иметь больше льгот, чем прочие граждане. "Наверное, и Пугачевой можно, и всем остальным артистам из этой категории тоже, - сказал он ТВЦ.RU. - Их же осталось совсем немного. Последнее звание из этой серии было вручено уже без малого 28 лет назад. Здесь другая проблема. Если делать послабления, то всем народным артистам СССР, а не одной Пугачевой. Вспомните хотя бы историю с Василием Лановым, которого не пустили в самолет с кофром. Тогда никто из артистов не призывал учесть его годы и статус. В этой же истории Винокур и Успенская сразу пошли на защиту Пугачевой. Последовательными нужно быть и защищать всех народных артистов СССР, которым действительно, на мой взгляд, можно больше, чем всем остальным. И это нужно закрепить законодательно".