Порошенко разглядел в Донбассе "ползущий пророссийский реванш"

Бывший президент никак не может угомониться

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко стало не по себе от предложения главы офиса главы государства Андрея Богдана предоставить русскому языку статус официального в Донбассе.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным", - отметил экс-лидер Украины, добавив, что "торговля языком" не принесет пользы никому.

Нынешняя власть должна четко следовать курсу, который направлен на вступление Украины в ЕС и НАТО, пишет "Интерфакс". "В Евроатлантической Хартии есть четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры", - напомнил Порошенко.

Ранее Богдан заявил, что разрешил был Донбассу официальный русский язык, если он вернутся под управление Киева. Глава офиса президента подчеркнул, что речь идет о русском языке не о как втором государственном, а как региональном.

Видео: Зеленский не собирается сворачивать войну в Донбассе