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Порошенко разглядел в Донбассе "ползущий пророссийский реванш"

13:14
  • вторник
  • 02 июля 2019

Бывший президент никак не может угомониться

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко стало не по себе от предложения главы офиса главы государства Андрея Богдана предоставить русскому языку статус официального в Донбассе.
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"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным", - отметил экс-лидер Украины, добавив, что "торговля языком" не принесет пользы никому.

Нынешняя власть должна четко следовать курсу, который направлен на вступление Украины в ЕС и НАТО, пишет "Интерфакс". "В Евроатлантической Хартии есть четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры", - напомнил Порошенко.

Ранее Богдан заявил, что разрешил был Донбассу официальный русский язык, если он вернутся под управление Киева. Глава офиса президента подчеркнул, что речь идет о русском языке не о как втором государственном, а как региональном.

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