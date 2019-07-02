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Назван российский город, ставший столицей летней Универсиады

14:55
  • вторник
  • 02 июля 2019

За последние десять лет международные студенческие соревнования проходили в России уже дважды

Одно из самых ярких спортивных соревнований - летняя Универсиада в 2023 году - пройдёт в Екатеринбурге. Такое решение приняли в Международной федерации студенческого спорта в Неаполе, передает "ТВ Центр".

За последние десять лет Универсиада проходила в России уже дважды - летом 2013 года в Казани и зимой 2019 года в Красноярске. К предстоящим соревнованиям в Екатеринбурге возведут целый ряд спортивных объектов, в том числе дворец самбо, теннисный центр, баскетбольную арену, центр художественной гимнастики и дворец водных видов спорта. Кроме того, будут построены новые транспортные развязки.

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