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Медведев взбодрил губернаторов

14:54
  • вторник
  • 02 июля 2019

Премьер призвал регионы активнее работать над нацпроектами

Почти два триллиона рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов в 2019 году. Треть этой суммы уже запущена в дело. Первые итоги года подвели на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию, передает "ТВ Центр".

Президиум прошел в режиме видеоконференции. В нем также приняли участие руководители профильных министерств. Во время разговора удалось выявить "болевые точки". Где-то не хватает финансирования, где-то внимания министерств. Дмитрий Медведев поручил ведомствам наладить контакт с регионами. Наставления премьер дал и губернаторам.

"Лето уже идет - самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее. Говорю вам это не просто, что называется, взбодрить, надеюсь, вы и так бодры, а просто чтобы вы оценили все плюсы и минусы правильной организации работы, сделали выводы для себя", - сказал Дмитрий Медведев.

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