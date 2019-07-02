Видео допроса мужчины, укравшего автомобиль с помощью эвакуатора

Суд арестовал подмосковного вора

Люберецкий городской суд Подмосковья арестовал 36-летнего местного жителя, который похитил автомобиль с помощью эвакуатора. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он несколько дней выслеживал, как хозяин иномарки на целый день оставляет машину на парковке, а сам уезжает на общественном транспорте. В удобный момент он вызвал эвакуатор, который и вывез автомобиль из Люберец в Железнодорожный. Там, в одном из гаражей, машину обнаружили полицейские в разобранном состоянии. На допросе мужчина заявил, что действовал по заказу и получил за работу 150 тысяч рублей.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Полиция продолжает устанавливать других участников кражи.