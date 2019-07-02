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Принц Гарри и Маркл решили нарушить устои на крещении сына

13:40
  • вторник
  • 02 июля 2019

Церемонию засекретят

Принц Гарри и Меган Маркл решили крестить своего сына Арчи 6 июля в кругу избранных людей.

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Молодые родители пошли против устоявшихся традиций, пишет Daily Mail. Они пригласили на церемонию крещения только самых близких родственников и друзей. По предварительным данным, насчитывается всего 25 гостей.  

Кроме того, Гарри и Меган отказались от традиционной фотосессии на подходе к церкви Святого Георгия в Виндзорском замке. Раньше папарацци имели возможность сфотографировать родителей и ребенка перед началом церемонии. 

Представители королевской семьи говорят, что герцог и герцогиня Сассекские решили придать церемонии максимально интимный характер. Происходящее в церкви будет снимать приглашенный фотограф. Снимки опубликуют в Сети.  

Поклонников монаршей фамилии расстроило это известие. "По какой-то причине Меган и Гарри не хотят, чтобы люди видели их сына. В традиционных фотографиях около церкви нет ничего плохого, ведь они всегда получаются очень трогательными", - выразила мнение королевский корреспондент Ингрид Сьюард.

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