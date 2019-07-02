Как новые правила долевого строительства повлияют на цены

Девелоперы надеются, что правила строительства по новой схеме скорректируют

В России вступили в силу новые правила долевого строительства. Новый закон ждали давно, ведь проблема дольщиков в столичном регионе весьма актуальна. Как новые правила будут распространяться на дома, которые уже возводят, и, главное, не подорожает ли недвижимость?

Ипотека есть, квартиры нет. 76 тысяч человек (и это только по официальным данным) оплатили и не могут дождаться своего жилья в почти 1000 долгостроях по всей России. В столичном регионе число обманутых дольщиков особенно велико.

Новый микрорайон Восточный на территории Истры в 2016 году - пример элитного жилого квартала. С тех самых пор покупатели квартир в новом ЖК регулярно приезжают сюда: но, увы, не домой, фирма-застройщик давно скрылась с их деньгами (см. видео).

Дольщикам зелёного ЖК "Авиатор" в подмосковных Химках до новоселья оставались буквально считанные месяцы, но вдруг стройка остановилась.

За новое жильё каждый из дольщиков заплатил по несколько миллионов, но в реальности деньги на счета не поступали. С 1 июля в России окончательно перешли на новую прозрачную схему финансирования долевого строительства - с помощью так называемых счетов эскроу.

В связи с переходом на новую схему девелоперы прогнозировали повышение цен после 1 июля. Ведь раньше при строительстве компании могли беспроцентно использовать деньги дольщиков, а теперь за пользование проектным финансированием им самим придётся платить банку примерно 7% годовых. Тем не менее, заметного скачка стоимости жилья в новостройках пока, скорее всего, не произойдет.

Между тем, девелоперы надеются, что правила строительства по новой схеме все же скорректируют. Ведь за основу реформы разработчики взяли успешную европейскую модель. Однако в Европе банковский процент для застройщиков не превышает 3% годовых. По мнению девелоперов, лишь снижение стоимости проектного финансирования для строительных компаний в России поможет избежать роста цен на следующих этапах реформы.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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