В Гостином дворе пройдет форум "Мой район"

Мероприятие состоится в рамках Московского урбанистического форума

4 июля в Гостином дворе откроется форум "Мой район". Его впервые проведут в столице в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участники форума смогут узнать о переменах, которые происходят в районах города и принять участие в дискуссиях. Обсуждать будут малый бизнес, образование, здоровый образ жизни, медицинское обслуживание, досуг и развитие общественных пространств. Кроме дискуссий, пройдут мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы и концерты.