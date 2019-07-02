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В Гостином дворе пройдет форум "Мой район"

15:10
  • вторник
  • 02 июля 2019

Мероприятие состоится в рамках Московского урбанистического форума

4 июля в Гостином дворе откроется форум "Мой район". Его впервые проведут в столице в рамках  Московского урбанистического форума. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участники форума смогут узнать о переменах, которые происходят в районах города и принять участие в дискуссиях. Обсуждать будут  малый  бизнес, образование, здоровый образ жизни, медицинское обслуживание, досуг и  развитие общественных пространств. Кроме дискуссий, пройдут мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы и концерты.

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