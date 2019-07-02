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Как преобразится площадь академика Доллежаля в Москве

15:14
  • вторник
  • 02 июля 2019

Работа завершатся к осени

В районе метро "Красносельская" перемены уже начались. Там благоустроят не только площадь Академика Доллежаля, но и прилегающие улицы. Проект - непростой: на этой территории есть и жилые дома, и предприятия, да и движение транспорта плотное.

Хаотичная парковка, отсутствие нормального освещения, неудобные подходы к НИИ имени Николая Доллежаля — так выглядела одноименная площадь совсем недавно. Впрочем, в последнее время район и вовсе преобразился.

Проектировать реконструкцию оказалось довольно сложно: этот небольшой пятачок в центре города имеет плотное автомобильное движение, промышленные предприятия и жилые дома. Поэтому корректировки в план по просьбам жителей вносили даже после начала работ.

"Слава Богу, у нас инициативная группа, мы все быстренько собрались и нам пошли на встречу глава управы, и департамент капремонта, и департамент транспорта. Нам удалось найти какое-то общее решение, которое бы удовлетворило всех нас", - говорит жительница района Ирина Маслова.

Здесь появится новое освещение, детская площадка в сквере. На треть увеличится число парковочных мест и, одновременно с этим для удобства пешеходов расширят тротуары.

"Есть поликлиника. Учли интересы граждан, которые привозят детей в поликлиники. Есть детский сад. Создана зона высадки-посадки. Кроме того, будет установлено девять автобусных павильонов – остановок общественного транспорта для удобства граждан", - сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Алексей Ересько.

Сердце микрорайона – площадь имени Николая Доллежаля. Академик Советской Академии наук, был главным конструктором реактора первой в мире атомной электростанции.

На площади гранитными плитами вымостят изображение атома. А возле входа институт, названного в честь Николая Доллежаля, установят памятник профессору. Благоустройство приурочено с 120-летию великого ученого и призвано увековечить его память.

В результате реконструкции облагородят все прилегающие улицы и переулки. Работы столичные власти планируют завершить к осени.

Иван Колесников, Мария Леванова, Андрей Пашутин, Алексей Чумаков. "ТВ Центр", Москва.

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Работы по благоустройству площади Доллежаля
Работы по благоустройству площади Доллежаля
Работы по благоустройству площади Доллежаля
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