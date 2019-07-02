ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подари жизнь: на лечение маленького Влада собрали более 2 млн рублей

15:16
  • вторник
  • 02 июля 2019

Это почти втрое больше необходимой суммы

Более двух с половиной миллионов рублей удалось собрать всего за один день, благодаря вам, зрителям телеканала "ТВ Центр", на лечение двухлетнего Влада Верницкого. Накануне мы рассказали, что мальчику срочно нужна помощь.

У малыша - злокачественная опухоль. Он уже перенёс несколько курсов химиотерапии, но болезнь пока не отступает. Шанс победить есть! Но сначала необходимо пройти терапию с помощью препарата, который закупают за границей. Его стоимость - 900 тысяч рублей. Сумма для родителей Влада неподъёмная.

Поскольку удалось собрать почти втрое больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

Новости по теме
Подари жизнь: маленького Влада спасет лекарство за 900 тысяч рублей
Подари жизнь: маленького Влада спасет лекарство за 900 тысяч рублей
Подари жизнь: маленького Влада спасет лекарство за 900 тысяч рублей
Подари жизнь: маленького Влада спасет лекарство за 900 тысяч рублей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.