Подари жизнь: на лечение маленького Влада собрали более 2 млн рублей

Это почти втрое больше необходимой суммы

Более двух с половиной миллионов рублей удалось собрать всего за один день, благодаря вам, зрителям телеканала "ТВ Центр", на лечение двухлетнего Влада Верницкого. Накануне мы рассказали, что мальчику срочно нужна помощь.

У малыша - злокачественная опухоль. Он уже перенёс несколько курсов химиотерапии, но болезнь пока не отступает. Шанс победить есть! Но сначала необходимо пройти терапию с помощью препарата, который закупают за границей. Его стоимость - 900 тысяч рублей. Сумма для родителей Влада неподъёмная.

Поскольку удалось собрать почти втрое больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.