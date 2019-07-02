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Московский школьник открыл новую звезду

15:19
  • вторник
  • 02 июля 2019

Мальчику запретили называть небесное светило в честь кота

Московский  школьник  открыл новую  звезду и получил право дать ей имя. Мальчик хотел назвать  её в честь любимого кота, но оказалось, что это запрещено правилами.

Маленькое событие для астрономии и гигантское - для астронома. Особенно для школьника. пятиклассник Борис Храпов сделал открытие космического масштаба. Вглядываясь в звёздное небо, заметил подозрительное свечение. Пригляделся получше, заглянул в каталог, и ещё долго не мог поверить - открыл новую звезду.

"Оказалась, что это не открытая переменная звезда. Я очень обрадовался этому. И учитель не верил минут 30, наверное. Ну, потом мы проверили и оказалось, что это удача такая", - рассказал Борис Храпов, учащийся  центра астрономического и космического образовательного комплекса "Воробьевы горы".

Свечение телескоп зафиксировал ещё много лет назад. Но изучать подробно звезду почему-то никто не стал. А в этом году столичный школьник скрупулёзно отследил все её физические изменения и пришёл к выводу - это определённо небесное светило.

"Я вообще хотел назвать звезду Томас, потому что у меня кот Томас. Но нельзя называть именами домашних животных, нельзя называть именами людей, не относящихся к астрономии и вообще какими-то непонятными именами. Я назвал своим именем как первооткрывателя", - сообщил Храпов.

Друзья Бориса тоже смогли достать с неба звезду. Они обратили внимание на странное поведение другого объекта.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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