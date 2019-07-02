"Это все галлюцинации": Ефремов откровенно о душевных переживаниях

Известный актер поделился своими переживаниями

Современное общество представляет собой шизофренический сон с условными ценностями. Такое мнение высказал актер Никита Ефремов, который стал гостем программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Говоря об актерской профессии, ведущая Татьяна Устинова поделилась мыслями о невозможности понять степень ее шизофреничности. На эту реплику сын Михаила Ефремова и внук Олега Ефремова возразил тем, что вообще не видит нормальности вокруг. По его словам, если бы существовал некий эталон "нешизофреничности", тогда проще было бы понять отличие актеров от нормальных людей.

"Мои убеждения на данный момент говорят мне о том, что весь социум - это так или иначе какой-то шизофренический сон с какими-то ценностями, очень условными. Те страхи, которые меня волнуют, действительно, это всё какие-то иллюзии, это всё галлюцинации, по большому счёту. Я только начинаю к этому прикасаться. Это всё историки про просветление, про Восток или, наоборот, где-то ещё, про то, что вот она, конкретная жизнь, вся эта совместная наша деятельность - это всё условное место существования", - заявил молодой актер.

Ефремов признался, что в нем самом отсутствует нормальность, и он всячески старается, чтобы ее не было. Размышления о будущем не что иное, как обман и галлюцинация.

"Зачем мне об этом думать? И вообще зачем? Это просто какой-то бред. Есть момент планирования, а есть момент ухода от реальной текущей жизни. Это очень сложная грань. И во многом это всё мне как-то очень стало мешать, потому что, когда я слишком присутствую в каких-то вещах, в том, как я одет, в том, что обо мне думают, в том, что у меня с деньгами, а есть ли у меня это, а как он на меня посмотрел, - это всё очень мне мешает", - признался Никита Ефремов.

Ведущая в ответ возразила, что размышления о наличии или отсутствии денег, личной жизни и болезни близких – это нормально.

"Я не вижу в этом ничего нормального, потому что я от этого страдаю, - возразил актер. - Есть возможность наблюдать за этим, но не отождествлять себя с этим".

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