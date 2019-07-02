Cторонники выхода Великобритании из ЕС устроили демарш на первом заседании

Работа Европарламента нового созыва началась со скандала, передает "ТВ Центр". Во вторник в Страсбурге депутаты собрались на первую сессию, и часть британской делегации устроила демарш. Сторонники Brexit демонстративно повернулись спиной к залу во время исполнения гимна.

В Брюсселе в настоящее время проходит экстренный саммит ЕС. Заседание началось с двухчасовым опозданием. Уходящий глава Евросовета Дональд Туск отложил его, чтобы успеть провести двусторонние переговоры с лидерами стран Старого Света. Им предстоит назначить руководителей пяти основных институтов Евросоюза. Это будет уже четвёртая попытка договориться. Безуспешные переговоры идут с конца мая. Нынешняя встреча, как признаются участники, тоже обещает быть долгой и сложной.

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