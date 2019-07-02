Пожизненно осужденный член "банды GTA" выжил и получил новый срок

Год назад он напал на конвоиров и попытался сбежать

Мособлсуд приговорил к 20 годам колонии особого режима ранее пожизненно осужденного члена "банды GTA" Хазратхона Додохонова за попытку побега и посягательства на жизнь сотрудников полиции.

Как сообщает РИА Новости, суд суммировал это наказание с предыдущим.

В "банду GTA", получившую название по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto, входили около 15 человек. Участники группы останавливали машины при помощи железных шипов и расстреливали водителей и пассажиров. Серия убийств водителей на дорогах в Москве, Подмосковье и Калужской области произошла в 2012-2014 годах. Всего от рук бандитов погибли 17 человек, еще двое получили ранения.

Изначально на скамье подсудимых были девять человек, однако в августе 2017 года пятеро из них напали на конвоиров. В результате перестрелки трое арестованных - Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов - были убиты. Двое получили ранения - Фазлитдин Хасанов впоследствии умер в больнице, а Хазратхон Додохонов выжил.