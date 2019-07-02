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"Приказ подписан": из-за выходки Пугачевой на вокзале полетят головы

14:12
  • вторник
  • 02 июля 2019

Скандал набирает обороты

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что начальника Рижского вокзала могут уволить после поездки Аллы Пугачевой по перрону на машине. 

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"Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан", - написал Разин в Instagram.  

Ранее продюсер рассказал, что он был близок и дружен с Примадонной. "Я всегда ее любил, всегда ее уважал", - заявил он.

Напомним, на днях Пугачеву доставили прямо к поезду на Рижском вокзале, тогда как ездить по перрону может только специальная техника. Интернет-пользователи возмутились вседозволенностью певицы, а в РЖД начали проверку по факту нарушения.

Между тем юморист Владимир Винокур и певица Любовь Успенская заступились за звезду, призвав граждан вспомнить о ее заслугах. Член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян и вовсе предложил наделить народных артистов СССР особыми правами на уровне законодательства. 

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