"Приказ подписан": из-за выходки Пугачевой на вокзале полетят головы

Скандал набирает обороты

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что начальника Рижского вокзала могут уволить после поездки Аллы Пугачевой по перрону на машине.

"Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан", - написал Разин в Instagram.

Ранее продюсер рассказал, что он был близок и дружен с Примадонной. "Я всегда ее любил, всегда ее уважал", - заявил он.

Напомним, на днях Пугачеву доставили прямо к поезду на Рижском вокзале, тогда как ездить по перрону может только специальная техника. Интернет-пользователи возмутились вседозволенностью певицы, а в РЖД начали проверку по факту нарушения.

Между тем юморист Владимир Винокур и певица Любовь Успенская заступились за звезду, призвав граждан вспомнить о ее заслугах. Член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян и вовсе предложил наделить народных артистов СССР особыми правами на уровне законодательства.