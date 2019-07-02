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Лавров назвал причину превышения Ираном лимита по запасам урана

14:51
  • вторник
  • 02 июля 2019

Глава МИД России призвал европейских партнеров оценить картину целиком

Превышение Ираном лимита по добыче низкообогащённого  урана спровоцировано санкциями США. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров со своим ирландским коллегой Саймоном Ковени.

Как отметил глава нашего МИД, именно Вашингтон в мае этого года запретил другим странам покупать у Тегерана излишки запасов урана и тяжёлой воды. Сергей Лавров призвал европейских партнёров посмотреть на картину целиком, а не концентрироваться лишь на действиях одного Ирана, сообщает "ТВ Центр".

"Я бы очень хотел, чтобы наши европейские коллеги в полной мере осознали свою тоже ответственность за сохранение СВПД. У них в рамках этого плана тоже есть обязательства - важнейшие обязательства - обеспечивать экономические интересы Ирана. Европейцы вызвались сформировать механизм, который позволит Ирану и нефть продавать беспрепятственно, и деньги за это получать тоже беспрепятственно.

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