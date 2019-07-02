ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

14:49
  • вторник
  • 02 июля 2019

Эту тему Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым

Развитие рынка газомоторного топлива обсуждалось в Кремле на рабочей встрече Владимира Путина с главой совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым.  Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это и дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт – 43 модели: это и автобусы, микроавтобусы", - рассказал Зубков.

"Несмотря на отмену госрегулирования, всё-таки газомоторное топливо значительно дешевле", - отметил президент.

"Дешевле. Сегодня где-то от 16 до 18 рублей за единицу заправки. А мы видим, что дизель и бензин – уже 46–48 рублей. Так что почти в 2,5–3 раза дешевле", - согласился Путин.

Кроме того, по сравнению с другими видами моторного топлива природный газ экологичнее. Активно развивать этот рынок в нашей стране начали четыре года назад. С тех пор увеличилось не только число моделей автотранспорта, которые работают на газе, но и количество заправок. Сейчас их около 350. Ещё сто построят в ближайшие месяцы. На развитие отрасли в этом году выделят более трех миллиардов рублей.

Главное сегодня
Владимир Путин и председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков
Владимир Путин и председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.