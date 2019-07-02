Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

Эту тему Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым

Развитие рынка газомоторного топлива обсуждалось в Кремле на рабочей встрече Владимира Путина с главой совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это и дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт – 43 модели: это и автобусы, микроавтобусы", - рассказал Зубков.

"Несмотря на отмену госрегулирования, всё-таки газомоторное топливо значительно дешевле", - отметил президент.

"Дешевле. Сегодня где-то от 16 до 18 рублей за единицу заправки. А мы видим, что дизель и бензин – уже 46–48 рублей. Так что почти в 2,5–3 раза дешевле", - согласился Путин.

Кроме того, по сравнению с другими видами моторного топлива природный газ экологичнее. Активно развивать этот рынок в нашей стране начали четыре года назад. С тех пор увеличилось не только число моделей автотранспорта, которые работают на газе, но и количество заправок. Сейчас их около 350. Ещё сто построят в ближайшие месяцы. На развитие отрасли в этом году выделят более трех миллиардов рублей.