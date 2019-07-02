Лиса-марафонщик из Норвегии достигла Канады за 76 дней

В день она проходила 46,3 километра

Полярная лиса преодолела расстояние в 3,5 тысячи километров за 76 дней и добралась из Норвегии до Канады.

Лисица отправилась на поиски пищи, когда ей не было и одного года. Это стало известно благодаря GPS-датчику, которыми оснащают полярных лис для слежки.

Ученых удивила скорость, с которым двигалась лиса – в среднем она проходила в день 46,3 километра. Можно подумать, что животное "подбросил" до Канады кто-то из людей, но нет.

"Сначала мы не могли поверить своим глазам. Мы подумали, что, возможно, лиса мертва и была доставлена на лодке, но в этом районе не было лодок. Мы были ошеломлены", - рассказали в норвежском Полярном институте.

Сейчас о судьбе лисы ничего не известно, так как GPS-датчик перестал работать в феврале 2019 года, пишет "Интерфакс".