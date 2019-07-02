ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лиса-марафонщик из Норвегии достигла Канады за 76 дней

15:20
  • вторник
  • 02 июля 2019

В день она проходила 46,3 километра

Полярная лиса преодолела расстояние в 3,5 тысячи километров за 76 дней и добралась из Норвегии до Канады.

Лисица отправилась на поиски пищи, когда ей не было и одного года. Это стало известно благодаря GPS-датчику, которыми оснащают полярных лис для слежки.

Ученых удивила скорость, с которым двигалась лиса – в среднем она проходила в день 46,3 километра. Можно подумать, что животное "подбросил" до Канады кто-то из людей, но нет.

"Сначала мы не могли поверить своим глазам. Мы подумали, что, возможно, лиса мертва и была доставлена на лодке, но в этом районе не было лодок. Мы были ошеломлены", - рассказали в норвежском Полярном институте.

Сейчас о судьбе лисы ничего не известно, так как GPS-датчик перестал работать в феврале 2019 года, пишет "Интерфакс".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Полярная лиса
Полярная лиса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.