Смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Столкнулись пять машин

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, в том числе автомобиль такси.

По предварительным данным, два человека погибли, пятеро пострадали, в том числе дети, пишет агентство "Москва". На опубликованном видео можно заметить, что такси и белый автомобиль полностью смяло в результате удара.

От Минской улицы до третьего транспортного кольца образовалась пробка. Движение перекрыто по трем полосам из четырех, уточняет ТАСС. ЦОДД рекомендует водителям объезжать этот участок проспекта.

На месте аварии работают сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.