ВЦИОМ: 29% москвичей готовы отдать голос за провластного кандидата

Выборы в Мосгордуму не за горами

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного выборам в Московскую городскую Думу, которые пройдут 8 сентября текущего года.

Как сообщается на сайте ВЦИОМа, только 7% респондентов выразили готовность поддержать выдвижение одного из кандидатов в депутаты. При этом 29% из них намерены отдать свой голос провластному кандидату, 18% - представителю парламентской партии, а 6% - политику из несистемной оппозиции.

Социологи выяснили, что 89% граждан не интересуются предстоящими выборами, 77% не обсуждают эту тему в ближнем кругу. 28% москвичей заметили, что на улицах начали собирать подписи в поддержку тех или иных кандидатов.

Также стало известно, что 69% опрошенных довольны ситуацией в своем районе, 51% заметили позитивные изменения в облике района.

"Декларируемая готовность к участию в голосовании умеренная - на данный момент говорят о планах прийти на избирательные участки 44% (из них 28% отметили, что точно пойдут, 16% скорее примут участие), еще 29% пока не решили" - говорится в исследовании.