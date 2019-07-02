ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВЦИОМ: 29% москвичей готовы отдать голос за провластного кандидата

15:02
  • вторник
  • 02 июля 2019

Выборы в Мосгордуму не за горами

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного выборам в Московскую городскую Думу, которые пройдут 8 сентября текущего года. 
Полиция проверяет все случаи подделки подписей за кандидатов на московских выборах

Как сообщается на сайте ВЦИОМа, только 7% респондентов выразили готовность поддержать выдвижение одного из кандидатов в депутаты. При этом 29% из них намерены отдать свой голос провластному кандидату, 18% - представителю парламентской партии, а 6% - политику из несистемной оппозиции. 

Социологи выяснили, что 89% граждан не интересуются предстоящими выборами, 77% не обсуждают эту тему в ближнем кругу. 28% москвичей заметили, что на улицах начали собирать подписи в поддержку тех или иных кандидатов. 

Также стало известно, что 69% опрошенных довольны ситуацией в своем районе, 51% заметили позитивные изменения в облике района. 

"Декларируемая готовность к участию в голосовании умеренная - на данный момент говорят о планах прийти на избирательные участки 44% (из них 28% отметили, что точно пойдут, 16% скорее примут участие), еще 29% пока не решили" - говорится в исследовании. 

Читайте также:
Главное сегодня
Москва-Сити
Москва-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.