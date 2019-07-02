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Как женщинам правильно выбрать обувь

15:44
  • вторник
  • 02 июля 2019

Специалист дал несколько важных советов

Главный специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе дал рекомендации женщинам, как правильно выбирать и носить обувь.
ЕЭК отказалась запрещать кеды, балетки и обувь на каблуках

По его словам, обувь оказывает существенное воздействие на состояние стоп, часто носить каблуки и платформу лучше не стоит. "Абсолютно подходящей и безвредной обуви не существует. Желательно чередовать разные виды обуви, делать специальную гимнастику для ног, а в качестве оздоровительной процедуры, иногда осуществлять прогулки босиком по комфортной поверхности", - сказал Орджоникидзе.

Специалист призывает отказаться от покупки обуви с твердым задником, а также узких туфель-лодочек – они могут привести к развитию деформации стопы. Обувь на платформе может стать причиной застоя в венах, а ношение балеток приводит к нагрузке на подошвенный сухожильный аппарат.

Специалист отметил достоинства ношения спортивной обуви, однако здесь следует помнить о ряде моментов.

"Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот – резкий переход на обувь на высоком каблуке", - приводит слова Орджоникидзе РИА Новости.

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