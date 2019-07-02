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Американских солдат заставят отказаться от пива и буритто

15:35
  • вторник
  • 02 июля 2019

Лишний вес плохо влияет на боеспособность

Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, которая предусматривает потребление продуктов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.

Теперь солдатам, которые страдают ожирением, придется отказаться от пива и буррито и пересесть на низкокалорийные коктейли и салаты с авокадо, пишет "Газета.Ru".

По данным издания Military Times, которое ссылается на представителей Минобороны, первым, кому изменят рацион питания – морские котики и другие специалисты, которые занимаются подводными погружениями.

При этом, как утверждают специалисты, у этой диеты есть минусы, так как ее нужно соблюдать даже в нерабочее время и в выходные. Для контроля за военнослужащими придется ввести ежедневный анализ мочи и крови, чтобы определять уровень глюкозы и кетонов. Также властям придется изменить набор продуктов в столовых и сухпайках, что влечет за собой экономические проблемы.

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