Корчевников объяснил причину резкого набора веса

И пожаловался на хейтеров
36-летний телеведущий Борис Корчевников пожаловался на обидные комментарии о его внешности и объяснил, почему он набрал лишний вес.
"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился, - сказал Корчевников в эфире программы "Судьба человека". - Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой".
Гостем программы Корчевникова стала актриса Александра Яковлева, у которой обнаружили рак груди четвертой стадии. Она назвала враньем новость о том, что врачи отмерили ей три месяца жизни. Артистка предложила Корчевникову и писательнице Дарье Донцовой создать наблюдательный совет по реализации национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Напомним, в 2015 году у Бориса Корчевникова обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве. По словам телеведущего, после трепанации черепа он не мог самостоятельно ходить, быстро утомлялся и чувствовал себя немощным. В последнее время зрители и интернет-пользователи заметили, что телеведущий сильно поправился.
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