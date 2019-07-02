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Филарет рассказал о предательстве Порошенко

15:55
  • вторник
  • 02 июля 2019

Он подписал тайные соглашения с Константинополем

Бывший президент Украины Петр Порошенко тайно подписал соглашения с Константинопольским патриархатом. Согласно документам, Киев должен передать ему множество монастырей.

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Тайный сговор экс-лидера Украины раскрыл почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины Филарет. Он признался, что про подписанные Порошенко соглашения не знал.

"В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что Вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а Вселенскому патриарху", - заявил он телеканалу ZIK, сообщает ТАСС.

Филарет добавил, что пока Вселенскому патриархату передали только Андреевскую церковь. Однако ей должны передать "еще много монастырей". Среди них Успенская церковь во Львове. Теперь Филарет выступает против того, чтобы ПЦУ попала в зависимость от Константинопольского патриарха. "И мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя", - отметил он.

В июне стало известно о расколе в рядах самих украинских раскольников. Часть сторонников новообразованной и не признанной Мировым православием новой церкви заявили о своём отделении. Такое решение было принято в Киеве на поместном Соборе. Его созвал Филарет, который объявил о восстановлении Киевского патриархата. Также он отрёкся от томоса об автокефалии, так как он предполагает прямое подчинение Константинополю.

Тем не менее, в лагере сторонников второго раскольнического лидера Епифания конфликт всерьез не восприняли, списав действия Филарета на возраст. 24 июня ПЦУ на Синоде приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией".

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