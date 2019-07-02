Мужчина угодил в мазутную реку и выжил (фото)

Опасная жижа угрожает экологии и местным жителям

Под Воронежем сторож гаражей угодил в реку с мазутом. К счастью, его быстро заметили и вытащили на землю.

Инцидент произошел в городе Павловск. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении районной больницы, пишет "Настоящий Воронеж". Его жизни ничто не угрожает.

Местные жители удивляются, откуда у них в области появились "мазутные реки" и каким образом несчастный умудрился в нее угодить: "Почему у нас есть реки мазута вопрос?!", "Как я вижу, ничего не угрожает, кроме хронического алкоголизма", "Пират мазутного моря! Мне одному кажется, что он похож на Джони Деппа?", "Это Веном!!" (Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)

Местные СМИ пишут, что битумная река появилась в районе Павловска в прошлом году, когда закрылся асфальтобетонный завод. Владельцы предприятия просто слили отходы и засыпали песком. Местные власти в курсе проблемы, однако она до сих пор не решена.