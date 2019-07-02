"Нет грузчиков": вину за скандал с Пугачевой переложили на руководство вокзала

В окружении артистки объяснились

Представитель Аллы Пугачевой объяснила, почему певица проехала по перрону Рижского вокзала на личном автомобиле.

Представитель народной артистки СССР рассказала "Звезде", что они приехали на Рижский вокзал рано утром, когда там якобы не было людей. Между тем на видео, запечатлевшем прибытие звезды на перрон, видно, что возле поезда стояли другие пассажиры.

В окружении артистки также опровергли слухи о том, что Пугачеву подвезли к поезду из-за ее проблем со здоровьем. "Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней. У нас до этого "Газель" с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков. Мы находились в технической зоне, где никому помешать не могли", - сказала собеседница портала.

Скандал с поездкой Примадонны по вокзалу набирает обороты. Интернет-пользователи возмутились вседозволенностью певицы, а в РЖД начали проверку по факту нарушения. По слухам, поступок певицы может стоить начальнику вокзала его должности.

Ранее член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что народные артисты СССР, включая Пугачеву, имеют право нарушать некоторые правила и порядки. "Их же осталось совсем немного. Последнее звание из этой серии было вручено уже без малого 28 лет назад", - сказал Манукян.

Видео: выходка Пугачевой на вокзале