Российские журналисты попали под минометный обстрел в ДНР

Съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко снимала сюжет на окраине Донецка

Журналисты ВГТРК попали под обстрел украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении телеканала "Россия 24". По последним данным, никто из россиян не пострадал.

Съемочная группа намеревалась снять сюжет о действиях силовиков, когда с украинской стороны начали стрелять из минометов, передает "Известия".

28 июня на окраине Донецка трое журналистов, в том числе фотокорреспондент РИА Новости, также попали под огонь со стороны украинских военных. Обошлось без пострадавших.