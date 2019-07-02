Народ не поверил извинениям красноярского губернатора

"Качнуть права" не удалось

Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился за грубость, которую он позволил себе в разговоре с жителями затопленного города Канск. Он лично позвонил женщине, вопрос которой вызвал его на эмоции.

О звонке губернатора рассказала сама пострадавшая. По словам женщины, Усс принес ей извинения и пообещал восстановить дорогу, из-за которой и произошел скандал.

"Он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет", - сказала она в комментарии "Комсомольской правде", добавив, что считает инцидент исчерпанным.

Однако в соцсетях извинениям губернатора не поверили. "Так же как и хамил, лично извинился? Или через пресс-службу передал?" – интересуется в твитере пользователь @AngryMedik (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

"Как хамил мы видели. А как извинялся не видели. Дайте подтверждение, реально лично извинился? Свидетели есть?" – вторит ему @Tasenka1504.

Другие предлагают более радикальные меры в отношении хамоватых чиновников.

"Вообще-то хамство чиновников на рабочем месте надо наказывать. Отправить его на недельку, другую разнорабочим куда-нибудь, пусть пообщается с народом. Может спесь и сойдёт", - призывает @mns_MP.

Ранее в интернете появилось видео общения губернатора с жителями Канска. Одна из жительница спросила губернатора, видел ли он дорогу, которая ведет к городу. Она опасается, что ее размоет и горожане снова останутся отрезанными от внешнего мира. На это это Александр Усс ответил: "Что вы хотите мне сказать - права качнуть? Я тоже могу качнуть".