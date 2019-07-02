Больная раком актриса Яковлева рассказала о метастазах в мозге

Она сделала откровенное признание в передаче Корчевникова

Актриса Александра Яковлева, которая во вторник отмечает 62-летие, заявила, что у нее последняя стадия рака. Об этом она сказала телеведущему Борису Корчевникову.

"Более того, метастазы уже в мозгу", — подчеркнула актриса в эфире телеканала "Россия 1". Она призналась, что теперь не на шутку встревожена, так как, с мозгом шутки плохи.

Однако последние анализы показали, что ее болезнь перестала прогрессировать, пишет "Газета.Ru".

Ранее стало известно, что по прогнозу врачей, звезде "Чародеев" осталось жить около трех месяцев. но несмотря на свое состояние, актриса продолжает выходить на сцену, чтобы заработать денег на лечение.

До этого Александра Яковлева, которая уже два года борется с онкологическим заболеванием, рассказала, что за время болезни ее предали два близких человека. За последние годы она похудела на 20 килограммов. Актриса пьет сильные лекарства, чтобы убить раковые клетки.

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