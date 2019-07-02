При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

Причины возгорания устанавливаются

На научном-исследовательском аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате трагедии погибли 14 моряков-подводников.

Как сообщили в Минобороны, пожар произошел 1 июля в российских территориальных водах во время биометрических измерений. Моряки погибли в результате отравления продуктами горения.

В настоящее время усилиями подводников пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются. Расследованием инцидента занимается главком ВМФ, пишет "Интерфакс".

Глубоководный аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана. Сейчас он находится на военно-морской базе Североморск.