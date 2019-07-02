ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

16:37
  • вторник
  • 02 июля 2019

Причины возгорания устанавливаются

На научном-исследовательском аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате трагедии погибли 14 моряков-подводников.

Как сообщили в Минобороны, пожар произошел 1 июля в российских территориальных водах во время биометрических измерений. Моряки погибли в результате отравления продуктами горения.

В настоящее время усилиями подводников пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются. Расследованием инцидента занимается главком ВМФ, пишет "Интерфакс".

Глубоководный аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана. Сейчас он находится на военно-морской базе Североморск.

Главное сегодня
Член экипажа во внутреннем отсеке подводного аппарата
Член экипажа во внутреннем отсеке подводного аппарата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.