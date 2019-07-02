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Путин дал поручения по итогам "Прямой линии"

17:02
  • вторник
  • 02 июля 2019

По каждому наказу определены сроки и ответственные лица

Президент России дал ряд поручений по итогам "Прямой линии", которая проходила 20 июня. Полный перечень наказов опубликован на сайте Кремля.
Путин ответил на вопросы россиян. Главное

В частности, российский лидер дал месяц, чтобы изучить практику предоставления российского гражданства украинцам и "при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций".

Глава государства также поручил Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и СКР проанализировать практику по делам о наркотиках и усилить контроль за законностью решений по таким делам.

Кроме того, правительству и надзорному ведомству до начала октября необходимо принять меры для устранения невыплат по зарплатам. Помимо этого, Путин поручил кабмину до 1 августа создать механизм, сглаживающий ценовые колебания на авиационный керосин на внутреннем рынке.

Еще одно поручение главы государства: Федеральная антимонопольная служба будет следить за размером платы на услугу по обращению с отходами. "ФАС России обеспечить проведение мониторинга обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости принять меры, направленные на недопущение существенного и непропорционального роста тарифов", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

17-я "Прямая линия" Путина с гражданами страны прошла 20 июня. За время эфира - 4 часа 16 минут - глава государства ответил на 81 вопрос.

Видео: эксперт о "Прямой линии" Путина 

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