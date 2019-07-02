Приехавших на выборы наблюдателей ПАСЕ выгонят с Украины

Парубий отзывает приглашения

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев сообщил, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашение направить в страну наблюдателей на досрочные парламентские выборы. Об этом он сообщил в Facebook.

При этом, представитель офиса Совета Европы на Украине сообщил, что пять делегатов от ПАСЕ уже прибыли на Украину. Но теперь им, скорее всего, придется отправиться назад в случае соответствующего решения Киева, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что профильный комитет Верховной Рады рекомендует приостановить работу Украины в ПАСЕ. Также парламентарии призвали отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине.

На такой шаг Киев намерен пойти, чтобы добиться от России выполнения некоторых условий. Ряд стран ПАСЕ уже отреагировал на провокацию и заявил, что не готовы принимать поспешных решений.

26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме. Однако делегация Украины выступила категорически против возвращения России в организацию. То же самое сделали страны Прибалтики, Грузия и Польша.

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Видео: Киев отказался допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы