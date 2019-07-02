"АвтоВАЗ" приостанавливает производство

Виноват завод в Нижнем Новгороде

На всех сборочных линиях "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске приостанавливается производство. Причина в нарушении поставщиком обязательств по поставкам автокомпонентов.

Это произойдет 3 июля. Срыв поставок необходимых комплектующих допущен со стороны ООО "Завод Автокомпонент", который находится в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

О том, когда производство будет восстановлено, сообщат дополнительно.

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