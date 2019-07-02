Следователи начали проверку после гибели моряков-подводников

Жертвами пожара стали 14 человек

По факту гибели моряков-подводников при пожаре на российской исследовательской подлодке начата проверка. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Проверку проводят военные следователи. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах при проведении батиметрических измерений.

Пожар был потушен силами команды аппарата. Сейчас он находится на военно-морской базе Североморск.