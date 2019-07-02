Лещенко заступился за Пугачеву, заехавшую на перрон вокзала

Народный артист РСФСР осудил желающих заставить примадонну идти с чемоданом по перрону

История вокруг поездки певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле не утихает. Во вторник ситуацию прокомментировал Лев Лещенко. Народный артист РСФСР заступился за примадонну, отметив, что к данному инциденту привлекается слишком много внимания.

"Алла Борисовна - публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?" - цитирует Лещенко телеканал "Звезда".

1 июля в интернете опубликовали видео, на котором машина Аллы Борисовны подъезжает к поезду, в то время как выезд на перрон разрешен только специальной технике. Интернет-пользователи возмутились произошедшим, а РЖД начала проверку.

Позднее представитель Пугачевой рассказала, что они приехали на вокзал рано утром, когда там не было людей. Со своей стороны член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что народные артисты СССР, включая Пугачеву, имеют право нарушать некоторые правила и порядки.