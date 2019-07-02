ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Очевидцы помогали спасти детей после страшного ДТП на Кутузовском

19:56
  • вторник
  • 02 июля 2019

Авария случилась по вине погибшей женщины

Два человека погибли в результате крупного ДТП, которое произошло во вторник в центре Москвы. Ещё шестеро пострадали, среди них четверо детей. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля. Удар был такой силы, что машины оказались разбросаны по всей проезжей части. Согласно предварительной версии, авария случилась по вине погибшей женщины, которая не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Марки машин едва можно распознать. Автомобили больше напоминают спрессованный металлический мусор. На месте погибли два человека – водитель такси и женщина, которая была за рулём белого седана. Позже полицейские признали ее виновницей ДТП. По предварительным данным, дама не справилась с управлением и вылетела на встречку. Судя по повреждениям автомобилей, скорость была высокой. Но куда водитель так спешила? Ведь вместе с ней в машине ехали трое её детей.

Позже станет известно – пострадавших шестеро. Среди них 4 детей. У всех травмы, но, по словам врачей, угрозы для жизни нет. И во многом благодаря неравнодушным очевидцам.

"Женщина, которая была в одной машине, начала быстро всем помогать. Спросила у меня номер дома, чтобы вызвать все службы. Благодаря ей, можно сказать, все быстро приехали", - отмечают очевидцы.

Через пять минут на место прибыли сотрудники МЧС и врачи. Большинство участников ДТП оказались заблокированы в машинах. Чтобы достать пострадавших, спасатели применили специальные инструменты. На Кутузовском проспекте в сторону области образовалась гигантская пробка. Из четырёх полос была свободна одна. По проезжей части растеклось масло, и перед открытием движения его пришлось убирать.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.