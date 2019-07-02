Очевидцы помогали спасти детей после страшного ДТП на Кутузовском

Авария случилась по вине погибшей женщины

Два человека погибли в результате крупного ДТП, которое произошло во вторник в центре Москвы. Ещё шестеро пострадали, среди них четверо детей. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля. Удар был такой силы, что машины оказались разбросаны по всей проезжей части. Согласно предварительной версии, авария случилась по вине погибшей женщины, которая не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Марки машин едва можно распознать. Автомобили больше напоминают спрессованный металлический мусор. На месте погибли два человека – водитель такси и женщина, которая была за рулём белого седана. Позже полицейские признали ее виновницей ДТП. По предварительным данным, дама не справилась с управлением и вылетела на встречку. Судя по повреждениям автомобилей, скорость была высокой. Но куда водитель так спешила? Ведь вместе с ней в машине ехали трое её детей.

Позже станет известно – пострадавших шестеро. Среди них 4 детей. У всех травмы, но, по словам врачей, угрозы для жизни нет. И во многом благодаря неравнодушным очевидцам.

"Женщина, которая была в одной машине, начала быстро всем помогать. Спросила у меня номер дома, чтобы вызвать все службы. Благодаря ей, можно сказать, все быстро приехали", - отмечают очевидцы.

Через пять минут на место прибыли сотрудники МЧС и врачи. Большинство участников ДТП оказались заблокированы в машинах. Чтобы достать пострадавших, спасатели применили специальные инструменты. На Кутузовском проспекте в сторону области образовалась гигантская пробка. Из четырёх полос была свободна одна. По проезжей части растеклось масло, и перед открытием движения его пришлось убирать.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".