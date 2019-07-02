Появилось видео обстрела российских журналистов в Донбассе

Пострадавших нет

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом российских журналистов в Донбассе. Огонь велся с позиций украинской армии, сообщает "ТВ Центр".

Это случилось во вторник близ населённого пункта Александровка. Журналисты отправились туда, чтобы снять последствия ночного и утреннего обстрелов этого района.

На месте также работали репортеры Донецкого информагентства и сотрудники Народной милиции ДНР. Никто не пострадал. Предположительно, для нанесения ударов использовано запрещённое Минскими договорённостями тяжёлое артиллерийское вооружение.