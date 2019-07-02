ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Паралич системы: почему ЕС сотрясают "подковёрные игры"

20:07
  • вторник
  • 02 июля 2019

Заседания идут с воскресенья с небольшими перерывами

Европейские лидеры во вторник предпринимают уже четвёртую попытку распределить высшие посты в Евросоюзе. Предыдущие три закончились ничем. Речь идёт о назначениях на должности глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, а также о главах внешнеполитического ведомства и Центробанка Европы.

Евросоюз нанес удар по России
Почему провалился экстренный саммит Евросоюза

Первое заседание нового Европарламента. Но торжественный момент тут же портят британские депутаты. Под звуки гимна Евросоюза вся делегация поворачивается к единой Европе "спиной", передает "ТВ Центр".

"Нам здесь и правда не место" - тут же напишет британская пресса. И без того раздираемый внутренними конфликтами Евросоюз  сейчас переживает грандиозный скандал.

Вот уже месяц его лидеры не могут договориться, кто будет руководить Еврокомиссией.  В Брюсселе идут третьи сутки экстренного саммита. Но пока сложное политическое уравнение по-прежнему выглядит нерешаемым.

Даже главные европейские союзники не сразу смогли прийти к компромиссу.  Макрон и Меркель перед очередным раундом переговоров снова встречаются тет-а-тет.

Канцлер Германии в этой гонке за главный пост в ЕС поддерживала немца Манфреда Вебера. Президент Франции встал в оппозицию. Веберу, по его словам, не хватает политического опыта. На деле, как пишет пресса, тот слишком дружелюбно общался с венгерским правительством. Чего в Париже не оценили. Компромиссным вариантом вроде бы стал социалист Франц Тиммерманс. При том, что Вебер по настоянию канцлера должен занять один из руководящих постов.

"Считаю, что каждый должен понимать: нужно сделать шаг навстречу. Тогда будет шанс. С подобным настроем лично я подхожу к решению этой задачи", - сказала Меркель.

Уступка канцлера, правда, привела в бешенство ее соратников - депутаты от блока ХДС/ХСС продолжают поддерживать Вебера. И, к тому же, оказалась напрасной. Против Тиммерманса как минимум 10 стран. В том числе Вышеградская четверка.

Страны "четверки", по последним данным, голосуют за министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Чью кандидатуру, вполне вероятно, может поддержать и Италия, которая тоже против Тиммерманса.

Но это пока только предварительный политический расклад, который может полностью измениться. На пост Юнкера претендует и бельгийский премьер Мишель Барнье, и исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева. Шансом рискнула воспользоваться даже  президент Литвы Даля Грибаускайте.

Шоу продолжается, пишут европейские СМИ. Отмечая, как ловко демократическую процедуру подменили "подковёрными играми". В которых придется участвовать новой Еврокомиссии вне зависимости от того, кто же все-таки займет в ней руководящие должности.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Заседание Европарламента
Заседание Европарламента
Заседание Европарламента
Заседание Европарламента
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.