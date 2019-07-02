Паралич системы: почему ЕС сотрясают "подковёрные игры"

Заседания идут с воскресенья с небольшими перерывами

Европейские лидеры во вторник предпринимают уже четвёртую попытку распределить высшие посты в Евросоюзе. Предыдущие три закончились ничем. Речь идёт о назначениях на должности глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, а также о главах внешнеполитического ведомства и Центробанка Европы.

Первое заседание нового Европарламента. Но торжественный момент тут же портят британские депутаты. Под звуки гимна Евросоюза вся делегация поворачивается к единой Европе "спиной", передает "ТВ Центр".

"Нам здесь и правда не место" - тут же напишет британская пресса. И без того раздираемый внутренними конфликтами Евросоюз сейчас переживает грандиозный скандал.

Вот уже месяц его лидеры не могут договориться, кто будет руководить Еврокомиссией. В Брюсселе идут третьи сутки экстренного саммита. Но пока сложное политическое уравнение по-прежнему выглядит нерешаемым.

Даже главные европейские союзники не сразу смогли прийти к компромиссу. Макрон и Меркель перед очередным раундом переговоров снова встречаются тет-а-тет.

Канцлер Германии в этой гонке за главный пост в ЕС поддерживала немца Манфреда Вебера. Президент Франции встал в оппозицию. Веберу, по его словам, не хватает политического опыта. На деле, как пишет пресса, тот слишком дружелюбно общался с венгерским правительством. Чего в Париже не оценили. Компромиссным вариантом вроде бы стал социалист Франц Тиммерманс. При том, что Вебер по настоянию канцлера должен занять один из руководящих постов.

"Считаю, что каждый должен понимать: нужно сделать шаг навстречу. Тогда будет шанс. С подобным настроем лично я подхожу к решению этой задачи", - сказала Меркель.

Уступка канцлера, правда, привела в бешенство ее соратников - депутаты от блока ХДС/ХСС продолжают поддерживать Вебера. И, к тому же, оказалась напрасной. Против Тиммерманса как минимум 10 стран. В том числе Вышеградская четверка.

Страны "четверки", по последним данным, голосуют за министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Чью кандидатуру, вполне вероятно, может поддержать и Италия, которая тоже против Тиммерманса.

Но это пока только предварительный политический расклад, который может полностью измениться. На пост Юнкера претендует и бельгийский премьер Мишель Барнье, и исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева. Шансом рискнула воспользоваться даже президент Литвы Даля Грибаускайте.

Шоу продолжается, пишут европейские СМИ. Отмечая, как ловко демократическую процедуру подменили "подковёрными играми". В которых придется участвовать новой Еврокомиссии вне зависимости от того, кто же все-таки займет в ней руководящие должности.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".