Песков объявил о срочной встрече Путина с Шойгу

Ради нее глава государства отменит визит на форум "Реки России"

Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Ради этого глава государства отменил участие в форуме "Реки России" в Тверской области.

"Путин в ближайшее время намерен провести встречу с министром обороны Шойгу", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". Вместо президента к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец.

Ранее сообщалось, что российский лидер должен посетить форум "Реки России". Он проходит в Тверской области. По ходу мероприятия Путину, в частности, должны были представить проект строительства транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово".

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