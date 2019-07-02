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Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%

19:31
  • вторник
  • 02 июля 2019

Такие данные приводит ВЦИОМ

На выборах в Мосгордуму 29% москвичей готовы отдать свой голос за провластного кандидата. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. , Кандидата от оппозиции готовы поддержать только 6%.

"Заметили начало сбора подписей на улицах города в поддержку кого-либо из кандидатов/партий 28%. При этом о готовности поставить подпись в поддержку выдвижения сказали только 7%. Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата - 29%, за представителя парламентской партий — около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу – 6%", - говорится в исследовании.

На избирательные участки планируют прийти 44%, еще 29% пока не решили. При этом подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать.

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